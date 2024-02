Cutro, il Viminale corre ai ripari: permetterà ai migranti di ricongiungersi alle loro famiglie

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il reportage di Repubblica, la questura di Crotone ha consegnato ai superstiti rimasti in Calabria un modulo per la richiesta della protezione sussidiaria al posto della attuale protezione speciale, che non consente il ricongiungimento familiare