CSV Irpinia Sannio, al via le consulenze legali gratuite per le associazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo lesul tema “Le persone con disabilità tra società, economia e diritto: questioni aperte e prospettive di riforma” più di 70hanno preso parte all’inaugurazione del nuovo Sportello legale gratuito per i volontari del CSVETS. La lunga esperienza del Centro Servizi nel campo dellesi completa così con la presenza della figura di un legale al quale i volontari potranno rivolgersi e sottoporre quesiti specifici e attinenti alla gestione dell’associazione e non solo. Questa sarà anche l’occasione per incrementare la conoscenza della normativa vigente per una maggiore consapevolezza dei diritti delle fasce sociali più fragili e svantaggiate che gli stessi volontari saranno chiamati a ...