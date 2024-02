Crollo via Mariti | Cgil e Fillea nominano due avvocati per “accertare le responsabilità”

Crollo di Firenze, la mensola non ha retto. Così è cominciata la strage nel cantiere di via Mariti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraoio 2024 – LaToscana e lanazionale hanno depositato in Procura di Firenze la nomina di dueper "contribuire e collaborare alle indagini, al fine diquanto avvenuto circa il drammatico infortunio sul lavoro successo a Firenze in un cantiere in via" dove, a causa di unavvenuto venerdì 16 febbraio, hanno perso la vita cinque operai e altri tre sono rimasti feriti. Nel dettaglio, spiega una nota del sindacato, "laToscana e lanazionale intervengono fin da subito con due difensori nel procedimento penale per contribuire, con il proprio patrimonio di competenze e conoscenze costruito nei cantieri e nel rapporto quotidiano con i ...