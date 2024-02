Camogli, dopo il crollo del cimitero la falesia arretra ancora - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dal...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pochi giorni fa crollata la parete rocciosodi Tor Caldare sulle coste di: ilanciano l’allarmedi Torcrollata – Ilcorrierecitta.comEmergenza per ladi Torad, con unregistrato nei giorni dailocali. L’episodio è avvenuto lungo l’area di costa del Cincinnato Mare, dove un muro roccioso si è staccato improvvisamente dalla parete. Un episodio che lancia l’allarme in vista dell’estate, con il luogo particolarmente visitato dalle persone che amano le spiagge più tranquille nella zonaprovincia di ...

Al Vomero , quartiere di Napoli, sono stati sgomberati due condomini in seguito alla voragine apertasi in via Morghen, che ha creato una ingente fuoriuscita ... (open.online)

Rogo a Valencia, fra i dispersi coppia con due bambini: Le squadre di vigili urbani non sono ancora potute entrare nella torre 1, di 14 piani, ridotta dalle fiamme a uno scheletro fumante e a rischio di crollo. In azione da ieri pomeriggio anche i tecnici ... ansa

Crollo della Falesia di Tor Caldara ad Anzio: i residenti chiedono sicurezza: Pochi giorni fa crollata la parete roccioso della Falesia di Tor Caldare sulle coste di Anzio: i residenti lanciano l’allarme sicurezza. Emergenza per la Falesia di Tor Caldara ad Anzio, con un crollo ... ilcorrieredellacitta

Germania in recessione, Pil in calo nel quarto trimestre del 2023: La situazione nell’ultimo mese non è migliorata, anzi: il rallentamento economico della Germania si è aggravato a febbraio ... Per Habeck, le ragioni del crollo si devono all’invasione russa ... tg24.sky