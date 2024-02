Crisi Ferragnez | parla Annamaria Berrinzaghi | la madre di Fedez

Crisi Ferragnez, parla la madre e manager di Fedez: «Ci auguriamo che tutto vada bene»

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e manager di, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adkronos in merito alla presunta separazione tra il figlio e Chiara Ferragni. È di poche ore fa la notizia che il rapper se ne sarebbe andato di casa già domenica, 18 febbraio 2024, e non sarebbe più tornato. “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”, ha commentato quindi, senza confermare né smentire la separazione, che ormai molte testate danno per certa. “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”. ...