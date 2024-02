Crisi Ferragnez | Fedez ha già trovato una nuova casa | la cifra da capogiro della nuova abitazione

Chiara Ferragni e Fedez, ecco come hanno "reagito" alla notizia della separazione

Treccani, scomparsi molti neologismi, anche Ferragnez a rischio: ROMA (ITALPRESS) - Solo il tempo ci potrà dire se il neologismo Ferragnez, registrato nel Libro dell'Anno Treccani 2018, subirà, linguisticamente, la stessa crisi della famosa coppia. Si sa invece di ... spettacoli.tiscali

Panatta, sfogo clamoroso in tv: "Totti e Ilary Ferragni e Fedez Non me ne può fregar di meno": Panatta 'tuttologo': i pareri su Totti-Blasi e i Ferragnez Rai, il duro sfogo di Adriano Panatta ... freschi protagonisti di una crisi che ha già riempito le pagine di giornali e siti web. Non ... sport.virgilio

Crisi Ferragnez: Chiara ha visto un avvocato, Fedez ha trovato casa: Sbagliato o giusto che sia, e soprattutto in attesa della conferma da parte dei diretti interessati, si scava nella vita della coppia più social d’Italia alla caccia dei motivi della crisi ... tgcom24.mediaset