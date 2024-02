Crisi Ferragnez | Fedez dall’amica Donatella | mentre Chiara posta cuori Lui a Pomeriggio 5 | «La priorità sono i miei figli» – Il video

Fedez: "Non commento la crisi con Chiara Ferragni, la priorità sono i miei figli"

Fedez da Versace senza Chiara Ferragni: «Non voglio giocare sulla pelle dei miei figli». Lei torna su Ig e la sorella conferma: «Parlerà»: L'indiscrezione inizia a sembrare sempre più vera. I Ferragnez sembrano essere diventati Ferragnex. Mentre nell'inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni entra ... leggo

Ferragnez, l'esperto: "Operazione di marketing Non l'avrei consigliata": Chiara Ferragni non sembra trovare pace e a risentirne non è solo il business ma anche la credibilità e sono tanti i commenti sui social di chi mette in dubbio la crisi coniugale. La separazione con ... adnkronos

Crisi Ferragnez, Fedez rompe il silenzio: "Penso ai figli": Alla fine è Fedez a rompere il silenzio … per strada, intercettato da "Pomeriggio 5", che lo avvicina nei pressi della casa di un amico del rapper, a Milano. "Non è un gioco e sicuramente la preoccupa ... tgcom24.mediaset