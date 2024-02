Crisi dei Ferragnez | l’ultima clamorosa indiscrezione | “É stata lei a cacciarlo di casa!”

Crisi dei Ferragnez, la mamma di Fedez: "Spero vada tutto bene" - MetroNews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 La notizia del momento è la separazione dei, “bomba” sganciata dal settimanale Dagospia, secondo il quale Fedez è andato via di casa. Nessuno dei due ha ancora confermato la notizia, ma sembra certo che il rapper abbia lasciato il nuovo attico di CityLife per trovare asilo a casa dei genitori, o comunque in un appartamento in affitto nella zona per non stare troppo lontano dalla famiglia. Intanto però, secondo le ultime voci di gossip, si sarebbe ribaltata la situazione: non sarebbe stato Fedez ad andare via di sua spontanea volontà, ma sarebbela Ferragni ad averlo buttato fuori di casa., la situazione Secondo Dagospia Fedez avrebbe rinfacciato alla Ferragni la shit storm che si è abbattuta sulla loro famiglia dopo lo scoppio del Pandoro-gate ...