Cricket, l'Italia batte la pioggia e l'Arabia Saudita nel secondo match dei play-off della World Cup Challenge League

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Bangi, in Malesia, la Nazionale italiana divince anche ildei-offCup: nelincontro del Girone A, interrotto per la, gli azzurri battonoper 284/7-163/6 (37.4 overs), imponendosi per 52 runs (score calcolato col metodo DLS). Il miglior giocatore dell’incontro è Wayne Madsen, con 103 runs, mentre tra i lanciatori Stefano di Bartolomeo mette a segno 3 eliminati.resta a punteggio pieno e domenica 25 punterà al primo posto nel raggruppamento nella sfida contro il Kuwait. Nei due incontri del Girone B disputati quest’oggi, invece, il Bahreinla ...

