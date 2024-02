Covid Italia | prosegue discesa | ultimo bollettino | i dati

Covid Italia oggi, prosegue discesa: i dati dell'ultimo bollettino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rt, incidenza e ricoveri in diminuzione Ancora in calo i parametriin. "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 13 febbraio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,65 (0,57–0,73), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 0,65)", stesso discorso ormai da settimane per l’incidenza dei casi diagnosticati e segnalati