Covid Italia oggi, 1.607 contagi e 52 morti: i dati dell'ultimo bollettino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Numeri sempre in calo per ilin. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 1.607 nuovi contagi, -27,7% rispetto alla settimana precedente (2.223). I morti sono stati 52, -43,5% rispetto ai 7 giorni precedenti (92). E' quanto riporta i

(Adnkronos) – Ancora in calo i parametri Covid in Italia . "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 13 febbraio è sotto la ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Ancora in calo i parametri Covid in Italia . “L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 13 febbraio è sotto ... ()

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – Numeri sempre in calo per il Covid in Italia . Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 1.607 nuovi ... (calcioweb.eu)

Infortuni: Ingegneri, 'situazione preoccupante, pronti a collaborare con governo': Roma, 23 feb. (Labitalia) - La situazione in termini di sicurezza sul lavoro in Italia attualmente è critica e richiede azioni immediate e concrete. L'informativa della Ministra del Lavoro Marina ... lagazzettadelmezzogiorno

Mestre, boom di negozi stranieri. Cinesi superati dai bengalesi: Se il commercio e le attività economiche sono in crisi, vuoi per il colpo di coda del Covid, il caro-bollette ... perché spesso arrivano da Paesi con difficoltà economiche e l’Italia è vista come ... nuovavenezia.gelocal

Covid Italia, prosegue discesa: ultimo bollettino, i dati: Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Numeri sempre in calo per il Covid in Italia. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 1.607 ... iltempo