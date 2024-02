Covid Italia | prosegue discesa | ultimo bollettino | i dati

Covid Italia oggi, prosegue discesa: i dati dell'ultimo bollettino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – Numeri sempre in calo per ilin. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 1.607 nuovi contagi, -27,7% rispetto alla settimana precedente (2.223). I morti sono stati 52, -43,5% rispetto ai 7 giorni precedenti (92). E’ quanto riporta ilsettimanale del ministero della Salute.I tamponi segnano un aumento dell’8,3% (146.842 contro 135.631) e il tasso di positività è sostanzialmente stabile: 1,1%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (1,6%). Scendono ancora i ricoveri: il tasso di occupazione in area medica al 21 febbraio è pari al 2,1% (1.311 ricoverati), rispetto al 2,4% (1.486 ricoverati) del 14 febbraio; il tasso di occupazione in terapia intensiva al 21 febbraio è dello 0,6% (51 ricoverati), rispetto allo 0,8% (67 ricoverati) del ...

