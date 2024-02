Covid Italia - prosegue discesa : ultimo bollettino - i dati Rt, incidenza e ricoveri in diminuzione Ancora in calo i parametri Covid in Italia. "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero ... (sbircialanotizia)

Covid Italia - prosegue discesa : ultimo bollettino - i dati Rt, incidenza e ricoveri in diminuzione Ancora in calo i parametri Covid in Italia. "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero ... (sbircialanotizia)