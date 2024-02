Covid | contagi a -95% nella terza settimana di febbraio 2024 vs stesso periodo 2023 e -43 | 5% rispetto alla settimana precedente

Impennata di casi di covid (+80%) e influenza (+95%)

Un avviso di conclusioni indagini è stato notificato agli amministratori di due residenze per anziani, di Augusta e Siracusa, accusati in concorso tra loro, di ... (quotidiano)

Non ci sono stati morti per Coronavirus in Toscana negli ultimi sette giorni (14-21 febbraio 2024). E sono 100 i nuovi casi di Covid -19 registrati: 63 ... ()

Coronavirus, in Piemonte occupato solo lo 0,3% dei posti letto in terapia intensiva: In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari per il Covid si attesta all'1,1%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0.3%, mentre la positività dei tamponi è allo 0.7%. Si registra ... torinoggi

Andamento Covid stabile, in Piemonte 15 casi al giorno: La diffusione del Covid in Piemonte registra un andamento stabile ... da giovedì 15 a mercoledì 21 febbraio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 15. lospiffero

Covid Italia, prosegue discesa: ultimo bollettino, i dati: Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Numeri sempre in calo per il Covid in Italia. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 1.607 ... iltempo