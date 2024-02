Costretta a fare il test di gravidanza scopre di essere incinta L’azienda la licenzia

Nuoro, costretta a fare test di gravidanza e licenziata perché incinta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Novembre 2023. Una giovane donna viene assunta per lavorare in una ditta di pulizie. Il contratto è part – time e a tempo indeterminato, ma l’impiego dura poco. A raccontarlo è stata lei stessa, che infatti ha spiegato distata primaa sottoporsi adi. Che ha dato risultato negativo. Ma poco tempo dopo, invece, in seguito a una visita medica ha scoperto died è statata. Una vicenda che ora è balzata agli onori delle cronache, dopo che la giovane si è rivolta alla Cgil che, a sua volta, ha denunciato il caso all’Ispettorato del lavoro di Nuoro, alla Asl e all’Inps. Una vicenda, inoltre, che riporta l’attenzione su richieste non consone e non accettabili in un ambiente professionale e sulla necessità e l’importanza ...