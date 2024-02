Costiera Amalfitana | stabilizzazione dei costoni rocciosi | al via i lavori

Costiera Amalfitana, stabilizzazione costoni rocciosi: nuovi lavori al via dal 28 febbraio - Salernonotizie.it

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È stato riavviato l’intervento per ladeiincombenti sulla strada statale 163 “”, nei territori comunali di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano, in provincia di Salerno. Anas, infatti, ha consegnato iall’impresa Rogu Costruzioni Srl con sede in Catanzaro (CZ), nel rispetto dei tempi tecnici e di Legge previsti, a seguito della risoluzione del precedente contratto d’appalto, in danno al Consorzio affidatario. L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania – consisterà nell’esecuzione di attività, fino a 200 metri di quota, per l’ispezione, bonifica e disgaggio di parti instabili dei, nell’apposizione di reti in aderenza e nell’installazione di reti ...