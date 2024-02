“Così si è giocato la famiglia” Fedez | la ‘vendetta’ di Myrta Merlino | il suo commento

Mister Toscano alla vigilia di Cesena-Torres: "Abbiamo giocato altre partite così attese"

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e Chiara Ferragni, il duro affondo della conduttrice. I toni non possono sempre essere quelli scherzosi e ironici di Fiorello: la vicenda di coppia sta riempendo le pagine di gossip e anche i volti vip del mondo dello spettacolo e della televisione non possono che manifestare la propria opinione a riguardo. Dopo la battuta ironica di Rosario Fiorello davanti alle telecamere di VivaRai2!, adesso anchedecide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il duro affondo disulla separazione trae Chiara Ferragni. Cosa aggiungere di più? La notizia dell’addio di coppia sta raggiungendo un audience pari a quello raggiunto da Belen e Stefano De Martino negli ultimi mesi. Anche in casa Ferragnez sembra si stia respirando aria di crisi nera, ma su ...