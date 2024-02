Cosenza-Sampdoria | Serie B | cosa fare del vostro campionato? Probabili formazioni e diretta tv

Pronostico Cosenza-Sampdoria quote anticipo 26ª giornata Serie B

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La prima partita di questa ventiseiesima giornata delcadetto diB farà tappa al Sud Italia, più precisamente in Calabria dove le due contendenti andranno alla ricerca di punti importanti per regalarsi un vero, enorme, obiettivo in questa seconda parte di stagione. Una delle due compagini, però, non può essere per niente soddisfatta di questo suo cammino all’interno di un torneo che la doveva vedere assoluta protagonista della lotta promozione. I padroni di casa del, faccia sorridente della medaglia, si stanno ben disimpegnando in questo periodo: attualmente all’undicesimo posto, i lupi calabresi hanno piazzato sette punti tra loro e la zona playout e adesso possono guarda più in alto in virtù delle due lunghezze di ritardo dai playoff. Chi invece non può staccare gli occhi dalle regioni calde della classifica ...