Cose buone e solidarietà | Chocomoments in centro e aiuti all’Atletica Costa d’Argento

Varese, il Premio Giancarlo Pignone alla Onlus 'Margherone fa le cose buone' – Varese7Press

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una maxi-tavoletta di cioccolato per raccogliere fondi da destinare, con una madrina d’eccezione: Ambra Sabatini (nella foto). Il Corso di Porto Santo Stefano, dal 1° al 3 marzo si trasformerà nella città del cioccolato artigianale per la prima edizione di "". La manifestazione è organizzata dae dalcommerciale naturalestorico, con il patrocinio del Comune. I profumi del cioccolato invaderanno il paese, ci saranno animazione per bambini, lezioni per gli adulti e tante proposte ghiotte. Tra le tante iniziative in programma, c’è grande attesa per lo show di sabato 2 marzo alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta da guinness, ben 15 metri di cioccolato verranno preparati live in Corso ...