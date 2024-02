Cosa fare quando non si presenta nessuno al funerale

(Di venerdì 23 febbraio 2024)non sial, non è bello... Non è bello mandar via il feretro senza un piccolo corteo. Ho quindi la delega del comune. Telefono al capo dei rom di Milano: “Ciao! Sono l'obitorista”. “Ciao! Dimmi amico mio”. “C'è un problema, non abbiamo gente che segue il”. Lui: “Ti mando 40-50 persone miste uomini donne giovani ecc”. Io: “Grazie mille”. Lui: “Dovere!”. Per questo servizio il comune non fa pagare ai nomadi: l'occupazione di suolo pubblico, Ici, la tassa rifiuti, la tassa di soggiorno, il trapasso di proprietà di un motorino che risulta di proprietà di Franco B., via oristano 2 Milano.