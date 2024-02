Cosa fa dopo la strage Rosa Bazzi è fuori dal carcere

Quarto Grado, Rosa Bazzi è fuori dal carcere. Cosa fa dopo la strage di Erba

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)daldi Bollate. Le immagini esclusive sono state diffuse nella puntata di "Quarto Grado" andata in onda il 23 febbraio su Rete4. "Martina Maltagliati, l'inviata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha seguito laper due giorni. Le telecamere di "Quarto Grado" l'hanno ripresa mentre deposita sacchi dell'immondizia anche all'esterno dell'azienda.– spiega una nota del programma – si occupa quindi di pulizie proprio come nel suo ultimo impiego prima della". Pare che dallo scorso mese di gennaio, infatti, la donna esca tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per andare a lavorare presso una cooperativa dell'hinterland milanese. La donna è stata ripresa dalle telecamere mentre svolge la sua attività ...