Corteo pro Palestina | gli studenti feriti | Chiedevamo solo la pace Accolti con i manganelli

Cortei pro Palestina a Pisa e Firenze: studenti cercano di forzare il blocco, la polizia li carica. In dieci in ospedale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pisa e Firenze, 23 febbraio 2024 – In silenzio, con un braccio immobile e dolorante attende su una sedia rossa di plastica il proprio turno al pronto soccorso di Cisanello a Pisa. Ha sedici anni, una manciata di brufoli sul volto e la voce leggermente tremante. Il padre al suo fianco, un professore con una sfilza di parenti nelle forze dell’ordine, scuote la testa: "Mio figlio vuoleun mondo migliore". Sospetta frattura del braccio sinistro, lo studente minorenne è uno dei(sono oltre cinque) nelle cariche della polizia in via San Frediano. "Ho usato questo arto – racconta alzandosi in piedi –per proteggermi dai colpi dei. Nelc’era anche mio fratello e l’ho visto in terra, così ho provato ad aiutarlo, ma sono stato colpito a mia volta. Ero sceso in piazza per ...

Urla, calci, spinte, manganellate e poi ancora gli scudi dei poliziotti in tenuta antisommossa che premono con forza sui manifestanti . In quali altro non ... (ilgiornaleditalia)

Pisa, cariche sugli studenti durante la manifestazione a favore della Palestina: 5 feriti. Il corteo diventa un caso: A fine giornata il bilancio è di cinque studenti feriti alla testa e alle braccia, tra cui due minorenni, e una ragazza col naso fratturato. Ma soprattutto, una scia di polemiche che ... ilmessaggero

In 5mila in piazza a Pisa per protestare contro le cariche della polizia ai pro-Palestina. Striscioni fuori dalla Scuola Normale: Pisa è scesa in piazza. Lo ha fatto di nuovo, in solidarietà con il corteo pro-Palestina caricato a colpi di scudi e manganelli dalla polizia in antisommossa. La città ha scelto un luogo simbolo, piaz ... ilfattoquotidiano

Cortei a Milano per Palestina e Ucraina, predisposte misure: Sono state predisposte dal comitato tecnico per l'ordine pubblico le prescrizioni e gli itinerari della partecipata giornata di manifestazioni attesa per domani a Milano. (ANSA) ... ansa