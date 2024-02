Corteo pro-Palestina | cariche Ps a Pisa

Corteo pro Palestina, cariche della Polizia sui manifestanti: "Vicini agli studenti aggrediti". Ziello (Lega): "Auspico daspo e denunce"

Momenti di tensione nel centro di Pisa , dove gli agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno carica to alcuni partecipanti di un Corteo ... (fanpage)

Cariche della Polizia contro giovani manifestanti pro Palestina davanti Piazza Cavalieri a Pisa: Il concentramento era previsto stamani alle ore 9.30 in Piazza Dante. Il corteo, composto da non più di 100 ragazzi stando alle immagini, ha percorso via San Frediano per arrivare in Piazza Cavalieri. pisatoday

Pisa, cariche della polizia su manifestanti pro Palestina: Stamattina ci sono state manifestazioni pro Palestina in diverse città italiane con attimi di tensione come a Firenze quando il corteo ha tentato di raggiungere il consolato americano. A Pisa ci sono ... tg.la7

Pisa, manifestanti pro Palestina caricati al corteo dalla polizia: Cariche della polizia in mattinata nel centro di Pisa durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri. I poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza ... ilgazzettino