Corteo pro-Palestina a Pisa e Firenze | cariche della polizia coi manganelli | 18 studenti feriti | 10 minorenni Rettore | Profondo sconcerto

Firenze e Pisa, cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina. Diciotto ragazzi feriti nelle due ci…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A poche ore dai tafferugli che questa mattina, a, hanno visto coinvolti manifestanti pro-e le forze dell'ordine iniziano ad arrivare le prime dichiarazione dei bigpolitica e non solo. Uno dei primi, ildell'Università di, Riccardo Zucchi, che in una nota

Urbino , 23 febbraio 2024 - Anche a Urbino si è riunito il presidio dei trattori : 170 mezzi per chiedere equità e valore al lavoro in agricoltura e allevamento ... (ilrestodelcarlino)

Corteo pro Palestina “Basta con il genocidio a Gaza”: folla di manifestanti a Sassari: Ma, il corteo di oggi aveva un obiettivo preciso: «chiedere al Senato accademico e al rettore Mariotti di recidere ogni rapporto con Leonardo S.P.A», come ha annunciato a gran voce una delegazione di ... sassarinotizie

I pro-Palestina in corteo a Napoli: "Disumanità dilagante": "Napoli per la Palestina". È questo lo striscione in testa al corteo che, partito da piazza Mancini, sta percorrendo corso Umberto per dirigersi verso piazza del Plebiscito, a Napoli. In piazza sono ... rainews

Scontri a Pisa, Bandecchi (AP): “Non si può comprimere il malessere dei giovani con la violenza”: Cariche e manganellate: sono queste le immagini che arrivano da Firenze e Pisa, dove due cortei pro Palestina organizzati da sigle di studenti sono stati respinti dalle Forze dell’ordine con delle ... tag24