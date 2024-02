Cortei pro Palestina a Firenze e Pisa | manifestanti caricati dalla polizia

La polizia carica gli studenti durante i cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa: 4 fermi e feriti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cariche dellaalla manifestazione prooggi ae a. Aè accaduto quando ihanno provato a raggiungere il consolato americano. Il corteo, formato da sindacati di base, studenti e comunità palestinese, è partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti e ha poi proseguito il percorso sul lungarno verso...

Cariche e manganellate durante i cortei pro-Palestina di Pisa e Firenze. Gli studenti sono scesi in strada oggi, venerdì 23 febbraio, per chiedere un ... (open.online)

I cortei Pro Palestina, la Polizia e l’irritazione di Conte e Schlein: Oggi a Pisa e Firenze si sono tenuti cortei Pro Palestina. Nel corso delle manifestazioni i partecipanti sono stati caricati dalla Polizia, che ha creato uno sbarramento per evitare l’accesso a Piazza ... strettoweb

Pisa, i docenti del liceo dopo le botte agli studenti che chiedevano la pace a Gaza: "Scene di un'inaudita violenza, siamo allibiti": Così in una nota Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore e Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna in merito a quanto accaduto stamani nelle due città toscane in ... tgcom24.mediaset

NEWS - Cortei pro Palestina a Firenze ed a Pisa, manifestanti caricati, Schlein: "Immagini inaccettabili": Cariche della polizia alla manifestazione pro Palestina oggi a Firenze e a Pisa. A Firenze è accaduto quando i manifestanti hanno provato a raggiungere il consolato americano. Il corteo, formato da ... napolimagazine