La commissione bilanci dell'Eurocamera dà il via libera a Selvaggi per la Corte dei Conti europea - Notizie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Pietro Mecarozzi È stato un anno particolarmente produttivo per la magistratura contabile. È quanto è emerso ieri mattina all’inaugurazione dell’anno giudiziario delladeidella Toscana, che nel 2023 ha emesso 277 sentenze, fra giudizi di responsabilità, di conto e in materia pensionistica (un dato record nell’ultimo quinquennio). In forte aumento è risultato anche l’ammontare delle, che ha sfiorato gli 11,4di euro contro, ai fini di un raffronto diretto, i 5,99del 2022. "Questi risultati sono gratificanti - riconosce il procuratore regionale Massimo Chirieleison –, ma l’obiettivo è di fare sempre di più e meglio per soddisfare il bisogno di giustizia, che sentiamo come un dovere ineludibile". Tanto ilanche da parte della ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn 300 questa mattina hanno marciato in Corteo per difendere il futuro del loro lavoro. Sono i dipendenti del Grand hotel La ... (anteprima24)

Corte dei conti, super lavoro. Condanne per oltre 11 milioni. Gli errori in sala operatoria costano cari alla sanità: È stato un anno particolarmente produttivo per la magistratura contabile. È quanto è emerso ieri mattina all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Toscana, che nel 2023 ha ... lanazione

Corruzione, assolto ex assessore: "Un calvario giudiziario di otto anni": Lo scorso luglio la Procura generale dell’Umbria, guidata da Sergio Sottani, aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello nei confronti ... lanazione

Visite mediche mai disdette, la Asl adesso batte cassa: 23mila richieste di rimborso: L’Asl di Lecce batte cassa per i ticket non pagati o per le prenotazioni delle visite che non sono mai state disdette, risalenti al quinquennio che va dal 2014 al 2018 e inoltra nelle ... quotidianodipuglia