Coraggio e resilienza. Il sogno di Lavinia oggi raddoppia. Apre un altro negozio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Quella diBini è una storia di. Lei è una giovane imprenditrice pisana, titolare insieme al padre Maurizio, volto notissimo della sinistra radicale pisana e a lungo consigliere comunale di Rifondazione comunista, di un centro estetico nella centralissima via Crispi che non solo ha superato indenne la tempesta del Covid ma ha ancheto la sua presenza con un nuovoinaugurato domenica scorsa dando lavoro complessivamente a sei persone. "La nostra avventura - raccontaBini - è iniziata il 9 dicembre 2020. Un piccolo centro estetico che dopo appena tre giorni di attività è stato costretto a chiudere per il primo lockdown". Poteva essere una mazzata. E invece laha cominciato a prendere piede. Maurizio, ...