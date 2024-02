Coppa italia A Catania già venduti quasi 16mila biglietti

Da Rimini a Catania, il piccolo Filippo allo stadio per la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alte temperature al ’Massimino’ dove mercoledì della prossima settimana si giocheranno i novanta minuti di ritorno della semifinale ditra Rimini e. I tifosi della squadra siciliana sono scatenati. Tanto che sono stati già esauriti idi Tribuna B. Ma si va verso il sold out anche in Curva Nord e negli altri settori dello stadio. Per un totale di poco meno ditagliandi staccati sin qui. Niente, invece, a disposizione ancora per i tifosi del Rimini che attendono di sapere quando scatterà ufficialmente la prevendita. Sono tanti, infatti, i riminesi che hanno già aqcuistato il bigliettto d’aereo per volare sulla Sicilia. Il traguardo da raggiungere è storico e in molti non hanno nessuna intenzione di perdersi il clima del ’Massimino’ che, ...