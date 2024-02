Coppa del Mondo in Italia De Silvestro unico acuto

Tanta acqua e un tocco di colore: la Volata è pronta per la Coppa del Mondo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lombardi fuori dal podio (ad eccezione di Alba De) nella prima delle tre giornate dideldi sci alpinismo in programma in Val Martello (Bz). La giornata d’apertura prevedeva la disputa delle gare individuali su un tracciato di 14,2 km che presentava 1500 metri di dislivello, che ha registrato in campo maschile il succcesso del francese Xavier Gachet con il tempo di 1h23’59’’94, con il quale ha preceduto l’esperto connazionale William Bom Mardion e il valdostano Matteo Eydallin. Nona e decima posizione per i valtellinesi Michele Boscacci e Robert Antonioli, che non sono riusciti a resistere al forcing del primi della classe, nel momento in cui la competizione è entrata nel vivo, mentre Nicolò Canclini è rimasto staccato sin dalle tirate iniziali e non è andato oltre il diciottesimo posto....