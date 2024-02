Copa Libertadores | successo storico per il Colo Colo di Vidal

Libertadores, Vidal in campo dello storico successo del Colo Colo in Argentina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilcoglie unin, in campo anche l’ex Inter e Juve ArturoIlcoglie unin, in campo anche l’ex Inter e Juve Arturo. La formazione cilena ha superato il Godoy Cruz con il risultato di 1 a 0 ed è la prima vittoria in terra argentina per la squadra in cui da poco è tornato proprio il centrocampista.

Vieni a Torino: ti facciamo un provino | La Juve lo vuole vedere da vicino: è un giovane scintillante: gol in Copa de la Superliga e prestigiosa presenza in Copa Libertadores, poi l’esperienza in Inghilterra, con quel Southampton che sborsa 14 milioni di euro in nome di quel talento. Linea verde ma ... calcioinpillole

Copa Libertadores, partita fra Always Ready e Sporting Central a oltre 4mila metri: è record: Ogni gara ha la sua curiosità, ma quella che arriva dalla Copa Libertadores (nell'ultima edizione ha trionfato il Fluminense) è anche un record. Il match di andata tra i boliviani dell’Always Ready e ... corriere

“Su Cavani magia nera, va fatto un esorcismo”: l’allarme dall’Argentina per il Matador: L'ipotesi shock dell'astrologo del Boca Junions: Cavani non segna più perché vittima di un sortilegio. L'appello ai tifosi: Il rituale per sbloccarlo col River ... sport.virgilio