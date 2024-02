Contrada | bimbo di 4 anni investito da auto | ricoverato in codice rosso

Bimbo di 4 anni investito da auto, ricoverato in codice rosso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un bambino di quattroè statoda un’, in provincia di Avellino: era appena uscito da un negozio con la madre. Nel tardo pomeriggio di ieri un bambino di quattroè statoda un’, in provincia di Avellino. È stato trasportato in ospedale ad Avellino dove è

