Continui ritardi dei treni. La Regione corre ai ripari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tanto tuonò che piovve: alla riunione convocata per mercoledì sera a Bologna sono arrivate dalla, da Rete ferroviaria italiana e datalia-Tper alcune delle rassicurazioni che i pendolari, in particolare quelli dei comitati Rombo e Crufer, chiedono a gran voce ormai da quindici anni. La riunione è stata chiesta a gran voce dal Comune di Ravenna dopo la scure calata sulla linea Bologna-Ravenna dal rapporto Pendolaria, che l’ha incoronata come la peggiore dell’Emilia Romagna in quanto ae acancellazioni, oltre che una delle dieci peggiori d’Italia. "Ie le soppressioni deinon possono continuare – ha ribadito l’assessore regionale ai Trasporti, il ravennate Andrea Corsini –. Arriverà a breve una task force per la comunicazione tempestiva ai ...