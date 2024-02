Scontro Conte-Meloni sul Mes, Pd e Verdi-Sinistra lasciano il Giurì d’onore: “Non può essere di…

Conte ora chiede la sfiducia per Salvini. Ma è stato lui il grande amico di Mosca: Carlo Calenda chiama, Giuseppe Conte (nella foto) risponde. Il leader di Azione annuncia una mozione di sfiducia in Parlamento contro Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Il ... ilgiornale

Zazzeri ora ’vede’ Parigi: "Puntiamo l’oro olimpico": Per l’azzurro allievo di Paolo Palchetti, questa volta in staffetta con Alessandro Miressi, Manuel Frigo e il debuttante diciannovenne Paolo Conte Bonin ... Archiviati i Mondiali il pensiero vola ora ... lanazione

“Sul terzo mandato hanno tradito gli accordi”. Ma nel mirino dei riformisti Pd c’è l’alleanza con Conte: ROMA — Se un pezzo di Pd sbuffa in queste ore come un cuociriso, è perché si va molto oltre il merito della questione, il terzo mandato. Per dire: nemmeno tutto il fronte che un anno fa aveva sostenut ... repubblica