“Conte-Napoli? Lo incontrerò lunedì” | l’ex calciatore non chiude le porte | i tifosi ci sperano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Futuro allenatore, c’è la data del prossimo incontro,nondel tutto all’ipotesi azzurra: l’annuncio in diretta La travagliata stagione delpost scudetto ha visto avvicendarsi sulla panchina azzurra ben tre allenatori. In estate De Laurentiis ha pensato a Garcia, che però non è mai riuscito a trovare il feeling con la piazza. Dunque, dopo dodici partite di campionato, De Laurentiis ha optato per un esonero immediato. Al suo posto si è quindi scelto di intraprendere la strada Mazzarri. Allenatore con esperienza, che nelle idee del patron azzurro avrebbe dovuto compattare il disastrato spogliatoio dei campioni d’Italia in carica. Dal punto di vista mentale ci sono stati passi in avanti, ma i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti. Anzi, se ci soffermiamo solo ...