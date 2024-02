Conte e Salvini in Sardegna mandano avanti gli alleati per non subire batoste

L'uomo politico più isolato del momento mastica amaro e medita vendette. Non avendo molte frecce al suo arco di plastica, Matteo Salvini si aggrappa alla speranza di guai altrui, cioè della Giorgia Meloni che lo surclassa quotidianamente, ormai anche in Parlamento, e dunque non si straccerebbe le vesti se domenica in Sardegna il meloniano Paolo Truzzu, imposto dalla presidente del Consiglio, perdesse. Della serie: se l'ex sindaco di Cagliari vince vinco anch'io e, soprattutto, se perde, perde lei. Un win-win perfetto. Perché è vero che in Sardegna chi si gioca tanto è Meloni. Una sconfitta polverizzerebbe la luna di miele che si è illuminata nel settembre del 2022. D'altronde quando molli una sberla all'alleato devi stare in guardia, specie se l'alleato è un tipo politicamente instabile come Salvini e ieri in ...

