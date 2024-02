Consigli Fantacalcio | 26ª giornata di Serie A | chi schierare e chi evitare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ arrivato il momento della 26ªdel campionato diA e nel primo match di fronte Bologna e Verona. La squadra di Thiago Motta punta senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League, l’Hellas invece è pienamente in corsa per la salvezza. Sabato di fuoco per la salvezza con tre partite importanti: Sassuolo-Empoli, Salernitana-Monza e Genoa-Udinese. Domenica il lunch match tra Juventus e Frosinone con i bianconeri chiamati al riscatto dopo le ultime prestazioni deludenti. Trasferta del Napoli sul campo del Cagliari, poi in campo le milanesi: l’Inter sul campo del Lecce e il Milan a San Siro contro l’Atalanta in un vero e proprio scontro Champions League. Lunedì Roma-Torino e Fiorentina-Lazio. Ideldella 26ªPORTIERI Chi ...