Congresso Forza Italia | Tajani punta ai moderati Berlusconi ci manca | è come essere in Champions senza Maradona

Oggi e domani Forza Italia a congresso, Tajani: "Berlusconi ha costruito anche il nostro futuro"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – La partita è di quelle in cui ci si gioca tutto. "una finale di", dice Antoniodal palco. Solo che qui non si tratta di un gioco, ma della sorte del partito protagonista della politicana per tre decenni. "E ci– aggiunge – Per fare quello che facevaho una sola possibilità chiedere aiuto alla squadra e alla curva. La squadra siamo noi, la curva gli elettori," Quellanza la sentono tutti. Da sinistra: la senatrice di FI, Licia Ronzulli, il vicepremier, Antonio, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa Lo spirito di Silvio aleggia sul ...