Congresso Forza Italia | Cattaneo | “Ecco l’obiettivo per le Europee” VIDEO

Forza Italia si prepara al congresso. L'operazione Roma porta Tajani in vetta al partito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alessandro, esponente di, in esclusiva ai nostri microfoni a margine deldel suo partito, il primo dopo la morte di Berlusconi. E’ il primo giorno deldia Roma. Ai nostri microfoni è intervenuto in esclusiva il deputato Alessandro. Con lui abbiamo fatto un po’ il punto della situazione sul partito. Alessandroin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, ci siamo. Questo è uncheaspettava da tempo. Ci racconta un po’ questa due giorni. “Questoè il terminale di un cammino iniziato dopo la morte del presidente ...

Al via il congresso di Fi, nella tessera Ue, Berlusconi e Tajani: Tutto pronto al Palazzetto dei Congressi di Roma per il congresso di Forza Italia. Il vicepremier Antonio Tajani è già arrivato ed è stato acclamato da cori e pplausi 'Antonio-Antonio' quando ha ... ansa

Giorgio Mulé: "La democrazia in Forza Italia non è ancora matura": Tra poche ore comincia il congresso di Forza Italia e comincerà con il video dell’ultimo discorso di Berlusconi in Senato. Sarà, come accaduto al raduno di Paestum, un’altra seduta spiritica huffingtonpost

Nel weekend elettorale, mezzo governo a Saturnia per il Forum di Bruno Vespa: Mentre al Palazzo dei Congressi di Roma prende il via il Congresso nazionale di Forza Italia che sabato 24 febbraio incoronerà Antonio Tajani segretario del movimento nel primo appuntamento ... milanofinanza