Condannato per Mafia si Consegna alla Polizia | Arrestato 38enne Messinese

Messinese condannato per mafia telefona al 112 e si consegna ai carabinieri in Abruzzo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'Aquila - Una vicenda insolita è avvenuta nella tarda serata di ieri, quando un uomo di 38 anni, residente nel, ha contattato il 112 e si èto alle autorità militari in servizio di pattuglia. La centrale operativa della compagnia di Sulmona ha ricevuto la chiamata inusuale, con l'uomo che dichiarava di essere statoin via definitiva e di dover scontare una pena detentiva. Una pattuglia è stata immediatamente incaricata di recarsi sul luogo indicato dall'uomo. Dopo un'accurata identificazione, è emerso che il, di origini siciliane, era oggetto di un provvedimento di esecuzione della pena di 8 anni di reclusione per reati dicommessi in Sicilia tra il 2012 e il 2019. Il provvedimento, emesso dprocura generale della Repubblica presso la ...

