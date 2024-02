Concorso Agenzia delle Dogane | bando per 564 assunzioni | requisiti e stipendio

Concorso Agenzia Dogane 2024: faq su domande, mansioni, stipendio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’assume 564 persone. Attivo ildi presentazione. Qualisono necessari per candidarsi. Nuoveall’(ilcorrieredellacitta.com)L’e dei Monopoli assume. Si cercano nuove figure dotate e preparate sotto diversi aspetti: il ruolo di funzionario è importante anche perchè garantisce la possibilità di fare da interfaccia con il pubblico che cerca risposte e chiarimenti sui vari aspetti burocratici da tenere e non solo. Naturalmente le candidature sono aperte dal 12 febbraio e terminano il mese successivo nello stesso giorno. Dunque per fare domanda è necessario presentare il ...