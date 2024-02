Concerto per gli amici di Corning

L'8 marzo, a Badia Polesine, Armonie ribelli: concerto per i diritti delle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Domani sarà l’ultimo giorno di permanenza a San Giovanni Valdarno per la delegazione di, giunta in città per rinnovare, a distanza di 20anni, il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione fra le due comunità. La firma del documento è avvenuta martedì pomeriggio durante il consiglio comunale in forma solenne che si è svolto a Palomar. E per salutare glidi, sabato 24 febbraio alle 17 l’Accademia musicale valdarnese, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno, ha organizzato unalla sala La Nonziata. Si esibiranno al pianoforte i giovani talenti dell’Accademia per poi lasciare spazio alla sublime voce del soprano Alessandra Cordova e al pianista di fama internazionale Gabriele Cerofolini, entrambi docenti della scuola. Un ...