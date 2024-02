"Concepita da una violenza": la rivelazione choc di Nathaly Caldonazzo

"Concepita da una violenza": la rivelazione choc di Nathaly Caldonazzo: La rivelazione sul padre "Vengo concepita in una grotta dell'isola di Giannutri", inizia la Caldonazzo: si tratta di una località nel Mar Tirreno al largo della costa della Toscana. A quanto pare, la ... ilgiornale

C’è una nuova canzone di Morgan, ‘Non + tu’: «Questo stato d’animo è chiamato da molti “ispirazione”, io preferisco dargli invece un ruolo ridimensionato alla normalità perché si tratta di una condizione regolare e non intermittente. Concepire ... rollingstone

Nathaly Caldonazzo: “Mio padre per concepirmi ha usato violenza, avrei preferito non saperlo”: La showgirl parte dagli albori, da quando ha emesso il suo primo vagito a Roma: "Nasco da una famiglia disastrata. Mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della violenza, è una cosa ... fanpage