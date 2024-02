«Con le raccolte di capitali di CrowdFundMe abbiamo generato 3 500 posti di lavoro»

«CrowdFundMe ha generato 3.500 posti di lavoro» | Giornalettismo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è un’azienda, una piattaforma italiana, leader nel settore del crowdfunding. Il nome è noto a tutti: parliamo di. Fondato nel 2012 da Tommaso Baldissera Pacchetti, il portale è tra i più famosi per quel che riguarda le cosiddettefondi dal basso, ma anche per tutto ciò che concerne i progetti basati sull’equity. Con il CEO e founder della piattaforma,parlato dei dati del 2023 di questi segmenti, del futuro del settore, del nuovo Regolamento Europeo e di quali sono le problematiche che dovrebbero essere risolte per consentire una ripresa dopo quanto registrato nei precedenti 12 mesi. LEGGI ANCHE > L’Italia è pronta per il salto di qualità nel crowdfunding? La piattaforma è consolidata da moltissimo tempo e, ovviamente, ha ottenuto la licenza Consob per poter operare in Italia. Ma anche all’estero, ...