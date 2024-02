Con i suoi 7 millimetri questa rana è entrata nel Guinness dei primati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Supera di poco i settedi lunghezza, è stata scoperta nel 2011 nelle giungle brasiliane, e potrebbe essere il vertebrato più piccolo mai esistito in natura. Parliamo di Brachycephalus pulex, una microscopicadescritta in un recente studio della State University di Santa Crux che...

Marco Pannella: venduta la storica abitazione, crocevia politico: La vendita della casa di Marco Pannella in via della Panetteria, vicino al Quirinale a Roma, segna la chiusura di un altro capitolo significativo nella storia repubblicana italiana.Pannella è stato un ... msn

“Le cose che amo di te” il nuovo singolo di Postino: Le otto tracce del disco sono intrise di delicato intimismo e ci raccontano con timbro malinconico gli eventi della sua vita. La scrittura di Postino è, infatti, sin dai suoi esordi, ispirata a storie ... radiowebitalia

Karin Ann, il singolo è She con la complicità di Benny Benassi: il video: Sono molto elettrizzata da questa collaborazione con il grande Benny Benassi che è conosciuto in ... misterioso che non si cura dell'opinione altrui, evidenziando il suo impegno per la ricerca e ... tg24.sky