Con Calzona Lindstrom potrebbe diventare un titolare del Napoli

Il Napoli punta su Lindstrom, diventerà un titolare con Calzona: la possibile scelta

Verso Cagliari -Napoli, Francesco Calzona ha in mente un ampio turnover in vista del calendario sempre più ricco di impegni. La squadra partenopea è tornata a ... (spazionapoli)

"Caso" Zielinski, le due parole pronunciate da De Laurentiis a Calzona: Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, non ha preso parte alla sfida degli azzurri in Champions League con il Barcellona ... Che decisione prenderà Francesco Calzona Schiererà il polacco dal ... areanapoli

I senatori del Napoli a colloquio con Calzona: si è parlato dei problemi avuti con Garcia e Mazzarri: Stando a quanto riferisce Repubblica i senatori del Napoli avrebbero parlato con Francesco Calzona in merito alle problematiche delle scorse gestioni. Il Napoli sta cercando di rimettersi sulla giusta ... areanapoli

Calzona ha già avvisato Osimhen: giocherà, ma a una condizione inderogabile: Francesco Calzona è pronto ad affidarsi e valorizzare ancora Victor Osimhen in questo finale di stagione, ma a una condizione come riporta Il Mattino oggi in edicola. Ovvero che il nigeriano sia a tot ... msn