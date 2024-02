Comuni in cammino, a Monteriggioni il IX Forum annuale sulla Francigena

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 - Sabato 24 febbraio 2024 presso il complesso monumentale di Abbadia Isola a(Siena), è in programma il IXin. Migliorare per… camminare meglio”. L’evento è organizzato dal comune dicon il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con Aevf, Ufficio turistico die Associazione Toscana Via2.0. Ilinizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani e del sindaco diAndrea Frosini e vedrà il susseguirsi di interventi di rappresentanti delle istituzioni e associazioni sui Cammini storici, con una particolare attenzione dedicata alla Via ...

Rifiuti lungo il sentiero “Kalabria Coast to Coast”, Alecci: «Spettacolo desolante»: MONTEPAONE «In seguito ad alcune segnalazioni, oggi mi sono recato presso il cammino naturalistico “Kalabria Coast ... i rifiuti ingombranti tramite i servizi preposti in tutti i vari Comuni, ... corrieredellacalabria

Sentiero sul Maira: un progetto di promozione turistica condiviso con il territorio: Dopo lo studio preparatorio e le convenzioni con gli altri enti e comuni lungo questo percorso ... cartine del percorso con il timbro del cammino, targhe per gli uffici turistici e segna-percorso da ... targatocn