Commisso si nasconde dietro la solita scusa | «Competiamo con Club indebitati»

Commisso, Barone e il Franchi: cosa si nasconde dietro l’apertura viola

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e il solito disco rotto deipieni di debiti. Ci risiamo: il presidente della Fiorentina attraverso un comunicato pubblicato questa mattina non si limita a parlare solo della sua società, ma sia un dito citando i debiti di altre società con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dall’ottavo posto e il momento non particolarmente esaltante dei viola. SOLITE SCUSE – Rocconon riesce proprio a concentrarsi solo della Fiorentina e gli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Con una lettera prova dunque a distogliere l’attenzione: «Dal mio arrivo a Firenze ho ribadito che mai avrei fatto promesse che non avrei potuto mantenere. E allo stesso modo ho detto sin da subito che la Fiorentina non avrebbe mai corso il rischio di fallire (com’è accaduto in passato) e ...