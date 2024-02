Commisso | «Non possiamo competere con certi club indebitati»

Commisso: "Stagione molto positiva. Peccato non aver vinto. Italiano e Pradè restano. Biraghi condizionato col West ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Rocco, presidente della Fiorentina, sulla situazione delle squadre italiane. Tutti i dettagli Rocco, presidente della Fiorentina, ha pubblicato una lettera sui canali ufficiali delper parlare della stagione della squadra viola. PAROLE – «Sono anni che chiediamo trasparenza e regole uguali per tutti, ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a doverconfino al collo che agiscono come se nulla fosse. Dopo il Covid e la questione Superlega, ad esempio ci sono Società che stanno ricorrendo a continui aumenti di capitale con esposizioni debitorie ancora notevoli. Mi auspico che finalmente qualcosa possa cambiare perché le Società che rispettano ogni singola regola e non hanno un euro di debiti, non possono essere equiparate ...

Come si dice in toscano “pappone”? Commisso non lo sa, ma la declinazione fiorentina del concetto non gli piace proprio. “Chi dice che non spendo è un pazzo ”, ... (ilnapolista)

Commisso all’attacco: “Club indebitati fino al collo, agiscono come se nulla fosse”: Rocco Commisso (LaPresse) – Calciomercato.it Per prima cosa ... Seppur la nostra rosa avesse necessità di rinforzi non significa che il club avrebbe dovuto lanciarsi in operazioni spericolare che non ... calciomercato

Rocco Commisso tira in mezzo la Juventus per difendersi dai tifosi della Fiorentina: la sua lettera: i soldi non sono un problema, e l’ho dimostrato investendo da giugno 2019, compreso il Rocco B. Commisso Viola Park che rimarrà per sempre la casa della Viola, più di 430 milioni nella Fiorentina, ma ... ilbianconero