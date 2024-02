Commisso Attacchi a dirigenti fuori luogo | parleranno risultati

COMMISSO, Fuori luogo gli attacchi ai nostri dirigenti: parleranno i risultati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lunga lettera del patron viola, che rivendica quanto fatto e ribadisce il suo impegno nella Fiorentina FIRENZE - Una lunga lettera rivolta al popolo viola per rivendicare con orgoglio quanto fatto, ribadire il proprio impegno e difendere i suoi uomini. Roccotorna a parlare e lo fa attraver

COMMISSO, Fuori luogo gli attacchi ai nostri dirigenti: parleranno i risultati: Lungo messaggio di Rocco Commisso attraverso i canali societari della Fiorentina ... "Penso, per questa ragione, che gli attacchi ricevuti dai nostri dirigenti che si occupano di mercato siano fuori ... firenzeviola

COMMISSO, Fuori luogo attacchi ai dirigenti: parleranno i risultati: Lungo messaggio di Rocco Commisso attraverso i canali societari della Fiorentina ... "Penso, per questa ragione, che gli attacchi ricevuti dai nostri dirigenti che si occupano di mercato siano fuori ... firenzeviola

Famiglia Morata non dimentica la Juve: la rivelazione di Alice Campello: Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha rivelato che per il terzo dei suoi tre figli esiste solo la Juve In queste ore, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha condiviso una foto che ritrae du ... juventusnews24