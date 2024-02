Commissione di Vigilanza risponde sulla natività blasfema in Rai | Coghe e Giovanardi | “Insoddisfatti”

Il caso Ra(i)nucci, dopo le polemiche sulle ultime puntate il giornalista di Report in Commissione di Vigilan…

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Jacopoe Carlosi dicono insoddisfatti per la risposta ricevuta dalladiRai, che non ha ritenutola rappresentazione dellaandata in onda su Rai1 durante il programma di Stefano De Martino. A rimarcare questo aspetto era stato Maurizio Gasparri con un esposto.